تواصلت, يوم السبت, العمليات العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد في منطقة عفرين بريف حلب, وسط معارك, بالتزامن مع وصول مزيد من التعزيزات العسكرية التركية على الحدود مع سوريا.

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وذكرت وكالة انباء (الاناضول) ان "المدفعية التركية واصلت قصفها لمواقع تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" على أطراف جبل "راجو" بمنطقة عفرين".

وتزامن ذلك مع وصول مزيد من التعزيزات العسكرية التركية على الحدود مع سوريا، في إطار عملية "غصن الزيتون" , بحسب الوكالة التركية.

وتضمنت التعزيزات التي وصلت مواقع عسكرية على الحدود السورية، "رتلاً مؤلفا من 9 عربات مدرعة ما بين ناقلات جنود وعربات قتالية".

من جهتها, أفادت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) بتواصل الاشتباكات بين قواتهم وقوات الجيش التركي والمجموعات المسلحة التابعة في مختلف جبهات القتال في ريف عفرين.

بدورها, اعلنت وكالة انباء (هاوار) الكردية ان الجيش التركي قصف مركز منطقة راجو وقرية حاج خليل التابعة لمنطقة راجو بالمدفعية.

واشارت الوكالة الى مقتل 5 من عناصر الجيش التركي واصابة 6 آخرين بجروح في قرية علي كرا التابعة لناحية بلبلة، وسط أستمرار الاشتباكات في المنطقة.

وبدأت تركيا في 20 كانون الثاني الماضي عملية "غصن الزيتون" التي يقوم بها الجيش التركي لتطهير منطقة عفرين من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية, بهدف منع تشكيل ممر إرهابي أو جيش إرهابي على الحدود التركية, وفقا للتصريحات الرسمية التركية.