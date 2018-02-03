أصيب عشرات الأشخاص, يوم السبت, بقصف صاروخي نفذه مقاتلون اكراد على مدينة أعزاز بريف حلب الخاضعة لسيطرة "الجيش الحر" .

وأفادت مصادر معارضة وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي, أن المقاتلين الاكراد استهدفوا المدينة بسبعة صواريخ سقطت على سوق الخضار فيها ما أدى لإصابة عدة أشخاص بينهم مصاب حالته حرجة .

ومدينة اعزاز بريف حلب خاضعة لسيطرة "الجيش الحر" , الذي يقاتل بدوره إلى جانب الجيش التركي عناصر التنظيمات الكردية في عملية "غضن الزيتون" في عفرين .

وبدأ الجيش التركي مؤخرا عملية "غصن الزيتون " العسكرية في منطقة عفرين شمال غربي سوريا ضد مسلحي تنظيمي "داعش" و"ب ي د/ بي كا كا", بهدف منع تشكيل ممر إرهابي أو جيش إرهابي على الحدود التركية, وفقا للتصريحات الرسمية التركية.

يشار الى ان الجيش التركي بدأ مؤخرا إقامة نقاط مراقبة وعمليات استطلاعية في إدلب، في اطار اتفاقات استانا، كما أرسل مزيد من التعزيزات العسكرية الى الحدود مع ادلب, في حين عارضت الحكومة السورية التوغل التركي, وطالبت بخروجهم "دون شروط", واعتبرت وجودهم "احتلال وغير شرعي".

سيريانيوز