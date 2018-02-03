قال وزير شؤون الشرق الأوسط والتنمية الدولية البريطاني أليستر بيرت, يوم الجمعة, ان بريطانيا ستدعو روسيا والمجتمع الدولي في اجتماع لمجلس الأمن الاثنين المقبل, إلى محاسبة النظام السوري على استخدامه أسلحة كيماوية.

وأضاف بيرت في مقابلة أجرتها (سكاي نيوز) , ونشرتها وزارة الخارجية البريطانية ضمن تغريدات على صفحتها على (تويتر), ان "لندن ستدعو خلال اجتماع مجلس الامن سيُعقد الاثنين المقبل كلاً من روسيا والمجتمع الدولي إلى الوحدة في محاسبة النظام السوري على استخدام هذه الأسلحة الفظيعة، والسعي لتحقيق العدالة للضحايا، ومنع مزيد من الاعتداءات".

وتابع قائلاً أن "بريطانيا قلقة جدا بشأن أنباء استخدام الكلورين في الغوطة الشرقية 3 مرات حتى الآن في 2018 من قبل قوات النظام السوري, وفي حال تأكد ذلك، سيكون هذا مثالا مروعا آخر على التجاهل الصارخ من قبل النظام للشعب السوري ولالتزامه بعدم استخدام أسلحة كيميائية".

وأوضح أن "استخدام روسيا المتكرر لـ (الفيتو) الذي أدى لإنهاء تكليف آلية التحقيق المشتركة التابعة للأمم المتحدة يرسل رسالة خطيرة إلى النظام بأن باستطاعته استخدام الأسلحة الكيميائية والإفلات من العقاب".

وكان مسؤولون أمريكيون كشفوا , يوم الخميس, أن الإدارة الأمريكية مستعدة لشن عمل عسكري آخر ضد القوات النظامية السورية, في حال اقتضت الضرورة لردعها عن استخدام الأسلحة الكيماوية..

وعرقلت روسيا في الآونة الأخيرة عدة مشاريع قرارات تتعلق بملف الكيماوي السوري والتجديد لبعثة دولية المكلفة بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في البلاد.

ووافقت سوريا في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه، لكن عاودت اتهامات دولية وجهات معارضة سورية للنظام السوري باستخدام الكيماوي خلال هجماته في عدة مناطق خاضعة تحت سيطرة المعارضة, الأمر الذي تنفيه السلطات السورية.

وحول مفاوضات جنيف, قال المسؤول البريطاني ان "سوريا مشكلة معقدة ونعتبر مسار جنيف هو الفرصة المفضلة للنجاح في سوريا".

وأشار إلى أنه "رغم جهود روسيا لجلب النظام إلى طاولة المفاوضات فإنه لا يشارك بالمفاوضات بجدية, ومن المقلق أن إيران ساعدت النظام ووقفت ضد الشعب السوري".

وكانت الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف استمرت مدة قياسية – 3 أسابيع- وانتهت يوم 14 كانون الأول الماضي بدون تحقيق نتائج ملموسة ولم تحدث هناك أية مفاوضات مباشرة بين وفدي الحكومة ووفد المعارضة الموحد كما كان متوقعا.

ووصف المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، جولة جنيف الثامنة بـ"فرصة كبيرة مهدرة"، مشيراً إلى أنه قد تكون هناك جولة أخرى إذا تم التوصل لأفكار جديدة تشجع النظام السوري على المشاركة.

سيريانيوز