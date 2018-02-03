أعلنت وزارة الدفاع الروسية, السبت, إسقاط إحدى طائراتها المقاتلة من (طراز سو-25) من قبل مسلحين في محافظة إدلب ومقتل قائدها.

وأفادت الوزارة في بيان لها بأن "المعلومات الأولية تشير إلى أن مسلحين أسقطوا الطائرة بصاروخ محمول على الكتف أثناء تحليقها فوق منطقة تخفيض التصعيد في إدلب".

وأوضح البيان أن "قائد المقاتلة الروسية كان لديه الوقت لتقديم تقرير بشأن مغادرته الطائرة فوق المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في محافظة إدلب، لكنه لقي حتفه خلال اشتباك مع الإرهابيين".

وتابع البيان أن مركز المصالحة الروسي في حميميم يعمل مع السلطات التركية لإعادة جثمان قائد الطائرة.

وأفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة في وقت سابق ان فصائل المعارضة أسقطت طائرة حربية روسية من طراز سوخي 25 جنوب سراقب بريف إدلب​ إثر استهدافها بصاروخ موجه".

واشارت مصادر اعلامية الى ان البوارج الروسية استهدفت بعدة صواريخ بعيدة المدى مكان سقوط الطائرة الروسية.

وسقطت في اب عام 2016 هليكوبتر روسية سقطت في ريف ادلب حيث لقي طاقم الطائرة المؤلف من 3 أفراد وضابطين مصرعهم.

سيريانيوز