أعلنت رئاسة الأركان التركية, يوم السبت, عن ارتفاع حصيلة قتلى "الإرهابيين" الذين سقطوا جراء العمليات العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية في منطقة عفرين بريف حلب, إلى 897 شخصا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

واشار بيان صادر عن الاركان التركية, نشرته وكالة (الاناضول), ان "سلاح الجو دمر السبت 15 هدفا، كانت العناصر الإرهابية تستخدمها أوكارا ومستودعات أسلحة وذخيرة".

وأشار أن العملية الجوية أسفرت عن "تحييد 74 إرهابيا من التنظيمات المذكورة، ليرتفع إجمالي عددهم في إطار "غصن الزيتون" إلى 897 إرهابيا".

وكانت القوات المسلحة التركية اعلنت, يوم الخميس, عن ارتفاع حصيلة قتلى "الإرهابيين" الذين سقطوا جراء العمليات العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية في منطقة عفرين بريف حلب, الى 811 شخصا.

وبدأت تركيا في 20 كانون الثاني الماضي عملية "غصن الزيتون" التي يقوم بها الجيش التركي لتطهير منطقة عفرين من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية, بهدف منع تشكيل ممر إرهابي أو جيش إرهابي على الحدود التركية, وفقا للتصريحات الرسمية التركية.