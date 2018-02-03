"عملية عفرين تؤسس لمنطقة آمنة من أجل اللاجئين"

طالب وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو بضرورة محاسبة الرئيس بشار الاسد بسبب استخدامه السلاح الكيماوي, فيما اشار الى أن العملية العسكرية التي أطلقتها بلاده في منطقة عفرين بريف حلب تؤسس لمنطقة آمنة من أجل اللاجئين والنازحين.

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وأوضح اوغلو, في مقابلة أجرتها معه قناة "الجزيرة" القطرية, أن عملية "غصن الزيتون" المستمرة منذ أسبوعين ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة عفرين ناجحة, نافيًا مزاعم تقول إن "تركيا تنوي احتلال سوريا".

ورفضت السلطات السورية العملية التركية في عفرين واعتبرت ذلك "احتلال", كما عارضت فرنسا التدخل التركي,وحذرت من تحول ذلك الى عملية غزو, الامر الذي نفته انقرة

وبدأت تركيا في 20 كانون الثاني الماضي عملية "غصن الزيتون" التي يقوم بها الجيش التركي لتطهير منطقة عفرين من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية, بهدف منع تشكيل ممر إرهابي أو جيش إرهابي على الحدود التركية, وفقا للتصريحات الرسمية التركية.

من جهة اخرى, شدد وزير الخارجية التركي على" ضرورة عدم إفلات الرئيس بشار الأسد في سوريا من العقاب بسبب استخدامه أسلحة كيميائية ضد الشعب السوري".

وجاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الوزير التركي في مقر السفارة التركية لدى فرنسا، عقب لقاء ثنائي جمعه بنظيره الأمريكي ريكس تيلرسون.

وتواردت في الفترة الاخيرة اتهامات من قبل المعارضة للقوات النظامية باستهداف عدة مناطق لاسيما الغوطة الشرقية بغازات سامة, الامر الذي ادى الى حدوث حالات اختناق.

وكان مسؤولون أمريكيون كشفوا , يوم الخميس, أن الإدارة الأمريكية مستعدة لشن عمل عسكري آخر ضد القوات النظامية السورية, في حال اقتضت الضرورة لردعها عن استخدام الأسلحة الكيماوية..

وعرقلت روسيا في الاونة الاخيرة عدة مشاريع قرارات تتعلق بملف الكيماوي السوري والتجديد لبعثة دولية المكلفة بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في البلاد.

ووافقت سوريا في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه، لكن عاودت اتهامات دولية وجهات معارضة سورية للنظام السوري باستخدام الكيماوي خلال هجماته في عدة مناطق خاضعة تحت سيطرة المعارضة, الامر الذي تنفيه السلطات السورية.