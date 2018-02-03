شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف, يوم السبت, على أهمية تنفيذ مقررات مؤتمر "الحوار الوطني السوري" والذي انطلق في مدينة سوتشي الثلاثاء الماضي..

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وقال الكرملين, في بيان , نشرته وسائل إعلام روسية, ان الرئيسين أكدا خلال اتصال هاتفي على أن تنفيذ القرارات التي اتخذت خلال المؤتمر "سيقدم إسهاما كبيرا في تحقيق تسوية سياسية في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة".

واختتم مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية أعماله الثلاثاء الماضي، بالاتفاق على تشكيل "لجنة لصياغة إصلاح دستوري"، من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة, حيث قال المبعوث الاممي إلى سوريا ان اللجنة ستتألف من ممثلين عن الحكومة والمعارضة.

وانطلقت أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري، رسميا، في سوتشي الروسية، بمشاركة 1511 سوريا، منهم 107 ممثلين عن المعارضة الخارجية, بعد تأخير نتيجة عراقيل وخلافات بين بعض الوفود المشاركة..

وفي هذا السياق،أشار الرئيسان إلى "ضرورة مواصلة العمل ضمن لقاءات أستانا".

وجرت في استانا 8 جولات من مفاوضات السلام السورية، انتهت آخرها في كانون الأول دون تحقيق تقدم, حيث اشار الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى انه قد تكون هناك جولة أخرى الشهر المقبل إذا تم التوصل لأفكار جديدة تشجع النظام السوري على المشاركة.