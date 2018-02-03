أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, يوم السبت, ان القوات التركية تتقدم نحو عفرين بريف حلب، و لم يتبق إلا القليل للوصل إليها.

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ونقلت وكالات انباء عن اردوغان قوله, في كلمة له من مدينة بتليس, "بدأنا السيطرة على الجبال هناك، ونتقدم حاليًا نحو عفرين، لم يبق إلا القليل".

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية، في 20 الشهر الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, الامر الذي اوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي والقوات الكردية.

وتخضع منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية لسيطرة "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي.