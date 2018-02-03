مواصلا انخفاضه.. غرام الذهب يسجل 17400 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

واصل سعر الذهب، يوم السبت، انخفاضه , حيث بلغ غرام الـ21 قيراط سعر 17400 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفي للصياغة وصناعة المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ17400 ليرة للمبيع، وبـ17300 ليرة للشراء. وحددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ14915 ليرة للمبيع، وبـ14815 ليرة للشراء. وكان سعر غرام الـ21 قيراط وصل في 30 الشهر الماضي الى 17500 ليرة للمبيع، و 17400 ليرة للشراء. سيريانيوز

2018-02-03 09:24:39 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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