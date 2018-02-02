اصيب ثلاثة أشخاص، يوم الجمعة، جراء سقوط قذائف صاروخية مصدرها الأراضي السورية، في كليس جنوب تركيا.

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ونقلت وكالة (الأناضول) عن والي كليس محمد تكين أرسلان، قوله ان "3 اشخاص أصيبوا، احدهم اصابته خطيرة، جراء سقوط قذائف صارخية".

وتفقد الوالي موقع سقوط إحدى القذائف في حي علي متين ديريمتكين بمركز الولاية.

وذكرت (الأناضول) أنّ إحدى القذائف سقطت في حي علي متين ديريمتكين، والأخرى على أرض خالية بالقرب من المستشفى الحكومي.

وتعرضت كليس في الفترة الماضية لسقوط قذائف مصدرها قوات كردية في عفرين شمال سوريا، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

ويواصل الجيش التركي هجماته في عفرين بريف حلب ضد المقاتلين الأكراد, وسط معارك تدور في المنطقة, وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون" التي بدأت منذ 20 كانون الثاني الماضي, رغم معارضة واشنطن لهذه العملية باعتبارها تعرقل جهود مكافحة "داعش" و تسهم في تأزم الوضع الانساني في عدة مناطق.

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