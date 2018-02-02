واصل الجيش النظامي, يوم الجمعة, عملياته العسكرية في ريف حلب الجنوبي مستعيداً السيطرة على 7 قرى قرب الحدود الإدارية لمحافظة إدلب.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, أن الجيش النظامي مع القوات الرديفة خاض معارك واشتباكات مع تنظيم "جبهة النصرة" في الساعات الماضية تمكن خلالها استعاد السيطرة على قرى كفر حداد وزيارة المطخ ووريدة وزمار وتلة وريدة بريف حلب الجنوبي كانت تحت سيطرة التنظيم .

وأضافت أن قوات الجيش النظامي نفذّت عمليات اتسمت بالكثافة النارية والتكتيك المتناسب مع التجمعات السكانية الصغيرة المحاطة بأرض زراعية لتفادي إيقاع ضحايا بين الأهالي أسفرت عن إحكام السيطرة على قرية تل علوش بأقصى ريف حلب الجنوبي.

وأشارت الوكالة إلى أن التقدم الجديد الذي حققته وحدات الجيش يجعلها قريبة من أوتستراد حلب-إدلب بنحو 13 كم .

وأوضحت نقلاً عن مصادر ميدانية أن سيطرة وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة أمس على قرى المشيرفة والطويحنة والحسينية وتل السلطان ومسعدة وتل خارطة وجبل الطويل وتل كلبة بريف ادلب الجنوبى وضعت القوات على بعد 9 كم من مدينة سراقب التي تعد نقطة مهمة على الطريق الدولي بين دمشق وحلب وتبعد 50 كم عن حلب.

بالمقابل, قالت مصادر معارضة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قرى وبلدات ريف حلب الجنوبي، شهدت حركة نزوح كبيرة لأهالي تلك المنطقة باتجاه ريف حلب الغربي، جرّاء حملة القصف من قبل طائرات النظام وحليفته الروسي.

وتمكن الجيش النظامي مؤخراً خلال العمليات العسكرية من انتزاع قرى وسيطة شرقية ووسيطة غربية والتويم وتل جينة والعنانة وتل الفخار وتل العقارب والواسطة وأم الكراميل ومرتفع الفخار وتلتي الحسن وعطشانة غربية .

ويشن الجيش النظامي عملياته ضد "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها في ريف حلب الجنوبي , وريف ادلب الجنوبي وكذلك ضد تنظيم "داعش" في ريف حماه الشمالي الشرقي.

سيريانيوز