كشف رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، يوم الجمعة، ان 5 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 100 آخرين، جراء القذائف التي أطلقها أكراد على تركيا خلال 12 يوماً.

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وقال يلدريم للصحافة في كلمة القاء بحفل في انقرة، "82 قذيفة صاروخية سقطت على ولايتي هطاي وكليس في 12 يوماً، تسببت بمقتل 5 مدنيين وإصابة أكثر من 100 بجروح".

وأصيب يوم الجمعة 3 أشخاص احدهم بحالة خطيرة، في كليس التركية، جراء سقوط قذائف صاروخية مصدرها الأكراد في عفرين شمال سوريا.

وأضاف في تعليقه على تطورات عملية غصن الزيتون قائلا، "هدمنا مواقعهم على رؤوسهم/ وسنقوم بتطهير المنطقة منهم تماما".

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية، في 20 الشهر الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, الامر الذي اوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي والقوات الكردية.

وتخضع منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية لسيطرة "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي.

ودانت السلطات السورية مؤخرا ماوصفته "بالعدوان" التركي على مدينة عفرين , مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذا العمل واتخاذ الإجراءات الواجبة لوقفه فورا.