سيطر الجيش التركي, يوم الجمعة, على جبل دارماك في منطقة عفرين خلال عملية "غصن الزيتون" التي بدأ بها منذ أيام ضد مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية.

وأفادت وكالة (الأناضول) التركية, أن عناصر القوات المسلحة التركية سيطرت عصر اليوم ، على جبل دارماك الاستراتيجي في منطقة عفرين من مقاتلي "ب ي د / بي كا كا" التي تعتبرهم تركيا ارهابيين في إطار عملية "غصن الزيتون ".

وأشارت الوكالة إلى أن "الجيش التركي سيطر على الجبل بعد قصفهم لمواقع الأكراد جواً وبراً".

وكانت (الأناضول) ذكرت الخميس الماضي, أن المدفعية التركية استهدفت مواقع الأكراد في محيط جبل دارماك بمنطقة عفرين، تزامناً مع وصول تعزيزات عسكرية إلى النقاط الحدودية، في ولاية كليس ضمت ناقلات جند ومدرعات ودبابات.

وكان مقاتلو التنظيم يستغلون الجبل ذا الموقع الاستراتيجي، لإطلاق الصواريخ على مدينة كليس التركية منذ بدء عملية غصن الزيتون في 20 كانون الثاني الماضي.

ويواصل الجيش التركي مع الجيش السوري الحر منذ 20 كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" التي تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د / بي كا كا" شمالي سوريا, بهدف منع تشكيل م"مر إرهابي" أو "جيش إرهابي" على الحدود التركية, وفقا للتصريحات الرسمية التركية.

سيريانيوز