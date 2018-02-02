اصدر وزير الإعلام عماد سارة مساء الخميس قرارات تقضي بتعيين مدراء للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومؤسسة الوحدة للطباعة والنشر وللتلفزيون السوري ولمؤسسة الانتاج التلفزيوني, وذلك بعد شهر على تسلم سارة وزارة الاعلام خلفا لرامز ترجمان.

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وقالت مصادر اعلامية عدة ان سارة اصدر قرار بتعيين نايف عبيدات مديراً عاماً للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وشغل سارة قبل تسلمه مهام وزارة الاعلام منصب المدير العام للاذاعة والتلفزيون.ونايف العبيدات يحمل شهادة الدبلوم في الصحافة التلفزيونية، وهو خريج روسيا عام 1992 وشغل سابقا مدير إدارة الإذاعة، وتولى الإشراف المباشر على إذاعة معرض دمشق الدولي في نسخته الأخيرة صيف 2017.

كما اصدر قرار بتعيين زياد غصن مديراً عاماً لمؤسسة الوحدة التي تصدر عنها الصحف الرسمية، وذلك خلفا لخالد مجر.

وشغل غصن رئيس تحرير صحيفة تشرين بدءا من أيار عام 2011, إلا انه تم إقالته بعد عام ونصف بسبب خلاف مع رئيس الحكومة آنذاك وائل الحلقي, بحسب مصادر اعلامية.

كما تم تعيين محمد مصا مدير لقناة الإخبارية السورية وقد كان يعمل سابقاً في المركز الإخباري، و المخرج زياد الريس مديراً لمؤسسة الإنتاج التلفزيوني خلفا لماهر خولي.

بينما عين علي خالد مديراً للتلفزيون السوري وكان يشغل منصب نائب مدير المركز الإخباري.

يشار إلى انه صدر في أيلول الماضي قرارين بتعيين ماهر خولي مديرا لمؤسسة الإنتاج التلفزيوني خلفا لديانا جبور, واحمد عبد الرحيم مديرا لوكالة سانا خلفا لأحمد ضوا.