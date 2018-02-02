سقط قتيل وعدة جرحى، يوم الجمعة، جراء سقوط قذائف صاروخية مصدرها الأكراد شمال سوريا، على ولايتي كليس وهطاي جنوب تركيا.

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وقالت وكالة (الأناضول) التركية ان قتيلاً، و9 مصابين سقطوا جراء سقوط 5 قذائف صاروخية على قضاء ريحانلي بولاية هطاي.

وتوجّهت فرق من الشرطة والإسعاف والاطفاء إلى أماكن سقوط القذائف، وسط تدابير أمنية.

وفي كليس، نقلت الوكالة عن والي كليس محمد تكين أرسلان، قوله ان "3 اشخاص أصيبوا، احدهم اصابته خطيرة، جراء سقوط قذائف صارخية".

وتفقد الوالي موقع سقوط إحدى القذائف في حي علي متين ديريمتكين بمركز الولاية.

وذكرت (الأناضول) أنّ إحدى القذائف سقطت في حي علي متين ديريمتكين، والأخرى على أرض خالية بالقرب من المستشفى الحكومي.

وتعرضت كليس وهطاي في الفترة الماضية لسقوط قذائف مصدرها قوات كردية في عفرين شمال سوريا، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

ويواصل الجيش التركي هجماته في عفرين بريف حلب ضد المقاتلين الأكراد, وسط معارك تدور في المنطقة, وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون" التي بدأت منذ 20 كانون الثاني الماضي, رغم معارضة واشنطن لهذه العملية باعتبارها تعرقل جهود مكافحة "داعش" و تسهم في تأزم الوضع الانساني في عدة مناطق.

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