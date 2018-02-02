أصيب مراسل وكالة (الأناضول) التركية، يوم الجمعة، بجروح أثناء تغطيته لمجريات عملية غصن الزيتون في منطقة عفرين شمالي سوريا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقالت الوكالة ان "صرب أوزر تعرض إلى جروح في يده وفخذه جراء شظايا ناجمة عن سقوط قذائف صاروخية وقذائف هاون على موقع قريب من مكان وجوده أطلقها الإرهابيون".

وأضافت الوكالة انه "بعد تلقيه الإسعافات الأولية، نُقل أوزر إلى المستشفى الحكومي في مدينة قريقخان بولاية هطاي".

ولفتت (الأناضول) الى أن الوضع الصحي لأوز جيد، وأن علاجه متواصل في المستشفى.

وكانت قذائف استهدفت يوم الجمعة ولايتي هطاي وكليس جنوب تركيا، اسفرت عن مقتل شخص واصابة آخرين، مصدرها الاكراد في عفرين.

وتخوض تركيا عملية عسكرية في عفرين شمالي سوريا، منذ 20 الشهر الماضي، مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, الامر الذي اوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي والقوات الكردية.

وتخضع منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية لسيطرة "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي.

سيريانيوز