حقق برشلونة فوزاً غير مطمئن على ضيفه فالنسيا (1-0) في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ليتحول لقاء الحسم الى موقعة الإياب على أرض ميستايا الخميس المقبل.

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على ملعب "كامب نو"، سجل المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67.



في حال عبور برشلونة للنهائي سيكون أول فريق في التاريخ يلعب 5 نهائيات متتالية في البطولة، وفي حال تتويجه باللقب هذا الموسم، سيعادل رقم أتلتيك بيلباو الذي توج بالكأس 4 مواسم متتالية في بداية ثلاثينيات القرن الماضي.



وسيكون أيضا هذا هو النهائي رقم 40 الذي يشارك فيه البارسا ليتجاوز رقم غريمه ريال مدريد "39"، علما بأن النادي الكتالوني توج بلقب الكأس 29 مرة مقابل 19 للملكي.



وعجز نجوم الفريق الكتالوني عن هز شباك فالنسيا سوى في مناسبة واحدة، رغم سيطرتهم المطلقة على مجريات المباراة، ليتأجل حسم التأهل إلى لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب (ميستايا) معقل بلنسيه الأسبوع المقبل.



وتقمص المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 67.



هذا ويكفي برشلونة التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف شريطة نجاحه في التسجيل، من أجل مواصلة الدفاع عن لقبه، فيما بات يتعين على فالنسيا الفوز بفارق هدفين على الأقل، إذا أراد مواصلة مغامرته في المسابقة.



يذكر أن الفائز من تلك المواجهة، سوف يواجه في المباراة النهائية الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين أشبيلية وليجانيس.



وتبدو حظوظ أشبيلية هي الأوفر لحجز تذكرة التأهل للنهائي، بعدما تعادل 1 / 1 مع ليجانيس في عقر داره بمباراة الذهاب التي جرت الأربعاء.