الجيش بعزز موقعه بالصدارة وفوز ثمين للاتحاد والوحدة بالدوري السوري اخبار الرياضة شارك

عزز الجيش صدارته بإضافة ثلاث نقاط جديدة بعد فوزه 2-0 على ضيفه حطين الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر والأخير من مرحلة الذهاب للدوري السوري بكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا سجل هدفي المباراة التي جرت في ملعب الباسل باللاذقية بهاء الأسدي وعز الدين عوض في الدقيقتين 12 و 65.



وحقق الإتحاد فوزا كبيرا ومستحقا على مضيفه المحافظة في ملعبه وبين جماهيره وباربعة اهداف لهدف حيث سجل للإتحاد حسام الدين عمر “هدفين” وعبد الله نجار “هدفين” في الدقائق 19 و 28و 73 و92 بينما سجل هدف المحافظة وسيم بوارجي في الدقيقة 91.



وفي ملعب رعاية الشباب بحلب اقتنص الوحدة فوزا صعبا ومهما من أرض مضيفه حرفيي حلب بهدف وحيد سجله عبد الهادي شلحه في الدقيقة 17.



وواصل الكرامة خسارة النقاط بتعادله على أرضه مع ضيفه النواعير بهدف لكل منهما وسجل النواعير أولاً عبر زاهر خليل في الدقيقة الثامنة وعادل للكرامة عبد الله جنيات في الدقيقة الستين وشهد اللقاء 4 حالات طرد مناصفة بين الفريقين فطرد من الكرامة محمود اليونس ومهند إبراهيم ومن النواعير عمر السمان وبهاء ظاظا.



وفي ملعب تشرين بدمشق حقق المجد فوزاً صعباً على ضيفه الجهاد بهدف وحيد سجله أحمد قضماني في الدقيقة 55.



كما واصل تشرين هدر النقاط بتعادله خارج قواعده مع مضيفه الشرطة بهدف لمثله وسجل للشرطة محمد عبادي في الدقيقة العاشرة وعادل لتشرين خالد كردغلي في الدقيقة 39 .



ويتصدر الجيش فرق الترتيب برصيد 30 نقطة يليه الوحدة والاتحاد ولكل منهما 28 نقطة ثم الطليعة ب 20 نقطة فالشرطة ب19 نقطة ثم حرفيي حلب وتشرين ولكل منهما 18 نقطة فالكرامة ب16 نقطة ثم حطين والنواعير والمجد ولكل منهم 15 نقطة فالوثبة والمحافظة ولكل منهما 11 نقطة واخيرا الجهاد بخمس نقاط . سيريانيوز 2018-02-02 13:49:57 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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