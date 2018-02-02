أفادت مصادر موالية، يوم الجمعة، عن إصابة 7 أطفال بانفجار مجهول في منطقة جديدة عرطوز بريف دمشق.

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وقالت المصادر على مواقع التواصل الاجتماعي، انه تم اسعاف 7 أطفال الى مشفى المواساة بدمشق، نتيجة إصابتهم بانفجار مجهول السبب، أثناء لعبهم في منطقة جديدة عرطوز.

وأضافت المصادر ان إحدى الإصابات خطيرة وأخرى متوسطة وباقي الإصابات خفيفة الخطورة.

وأشارت بعض المصادر على مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان الاطفال كانوا يلعبون بقنبلة يدوية الصنع.

وسبق أن أدت مخلفات المعارك في عدة مناطق لمقتل واصابة مواطنين.

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