أصيبت طفلتان، يوم الجمعة، جراء سقوط قذائف على منطقة الدويلعة بمدينة دمشق.

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وقالت صفحات متخصصة بأخبار القذائف على "فيسبوك"، ان طفلتين أصيبتا جراء سقوط 4 قذائف في الدويلعة بدمشق.

كما ذكرت الصفحات ان القذائف سقطت في محيط مدرسة اليوسفية في باب توما دون ان تؤدي لإصابات، إضافة لسقوط قذيفة في حي الأمين بدمشق القديمة.

وكان 9 قتلى و15 جريحاً سقطوا يوم الخميس، اثر سقوط قذائف على عش الورور والمزة 86 بدمشق.

وتشهد مناطق في دمشق وريفها استهدافاً بالقذائف، مصدرها مناطق المسلحين في جوبر وحرستا بمحيط العاصمة، حيث تشهد تلك المناطق عمليات عسكرية عنيفة يقوم خلالها الجيش النظامي بقصف البلدات والقرى بالمدافع والطيران.

يشار الى ان استهداف دمشق بالقذائف يأتي في ظل دخول اتفاق لتخفيف التوتر بالغوطة الشرقية حيز التنفيذ ، استناداً لمقررات محادثات استانا التي تجري برعاية روسيا وتركيا وايران.

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