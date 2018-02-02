اقدم نجل زعيم الثورة الكوبية الراحل فيدل كاسترو، دياز بالارت، على الانتحار بعد معاناته من الاكتئاب.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن وسائل اعلام كوبية ان "دياز-بالارت، الذي تولى علاجه مجموعة من الأطباء لعدة أشهر، بسبب حالة اكتئاب حادة، انتحر صباح يوم الخميس".

وكان كاسترو جونيور (68) والمعروف أيضا باسم "فيديليتو" بسبب الشبه الكبير بينه وبين والده، أُدخل المستشفى في بادئ الأمر للعلاج من الاكتئاب ثم واصل العلاج خارجها.

ونجل كاسترو عالم في الفيزياء النووية درس في الاتحاد السوفيتي السابق، وكان يعمل مستشارا علميا لمجلس الدولة الكوبي ونائب رئيس أكاديمية العلوم الكوبية عند وفاته.

يشار الى ان والد كاسترو جونيور توفي في 26 تشرين الثاني لعام 2016 عن عمر ناهز 90 عاما، وكان له الفضل في بناء دولة شيوعية في كوبا.

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