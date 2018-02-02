مصرع 5 أشخاص بتحطم مروحيتين عسكريتين جنوب شرق فرنسا أخبار العالم شارك

لقي خمسة أشخاص حتفهم، يوم الجمعة، بتحطم طائرتي هليكوبتر عسكريتين في منطقة فار جنوب شرق فرنسا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ونقلت وكالة (رويترز) عن مصدر امني قوله ان "5اشخاص قتلوا في تحطم طائرتي هليكوبتر تابعتين لكلية عسكرية للتدريب على الطيران ". ولم ترد تفاصيل عن سبب تحطم الطائرتين. وكانت مروحية فرنسية تحطمت في التاسع من كانون الثاني الماضي قرب أذربيجان في ساحل العاج، دون أن يؤدي الحادث لاصابات. سيريانيوز

2018-02-02 08:23:48 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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