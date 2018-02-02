قالت الشرطة الصينية، يوم الجمعة، إن 18 شخصا أصيبوا بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، حينما اشتعلت النيران في مركبة وصدمت المارة في منطقة مزدحمة من وسط شنغهاي.

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ونشرت وكالة (رويترز) بياناً لمكتب الأمن العام في شنغهاي جاء فيه أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن النيران اشتعلت بسبب السائق الذي كان يدخن سيجارة داخل المركبة".

وأفادت الشرطة أنها تشتبه في أن السائق الذي يتلقى العلاج حاليا كان ينقل مواد خطيرة بشكل غير قانوني.

وقالت حكومة شنغهاي قي بيان مقتضب إن "المركبة صدمت المارة في طريق قريب من ميدان الشعب مما أسفر عن إصابة 18 بينهم ثلاثة في حالة خطيرة."

وتكررت حوادث الدهس في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وألمانيا، في حين كان أبرزها حادثة دهس في نيس الفرنسية بـ2016، أودت بحياة حوالي 85 شخصاً وإصابة 150 آخرين.

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