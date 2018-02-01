سقط قتلى وجرحى, يوم الخميس, جراء قصف طال عدة مناطق بأرياف حلب وادلب وحماه.

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وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان عددا من القتلى بينهم اطفال سقطوا جراء قصف جوي على بلدة كفرنبودة بريف حماه الشمالي.

وخاض الجيش النظامي امس معارك مع تنظيم "داعش" في ريف حماه الشمالي الشرقي, انتهت باستعادة السيطرة على قرى ابين وجب زريق وأبو خنادق جنوبي ومزرعة العو.

وفي ريف حلب الجنوبي, اشارت المصادر الى سقوط ضحايا بينهم متطوعين من الدفاع المدني بغارة جوية بالقرب من قرية أباد .

ويشن الجيش النظامي عملياته ضد "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها في ريف حلب الجنوبي , وتمكن امس من خلال العمليات من انتزاع قرى وسيطة شرقية ووسيطة غربية والتويم وتل جينة والعنانة وتل الفخار وتل العقارب والواسطة وأم الكراميل ومرتفع الفخار وتلتي الحسن وعطشانة غربية .

وفي ادلب, لفتت المصادر الى سقوط قتلى وجرحى جراء قصف جوي على مدينة سراقب بالريف الشرقي.

من جهتها, تحدثت صادر مؤيدة ان الطيران الحربي استهدف تحركات ومواقع المجموعات المسلحة في خان شيخون ومحيط الهبيط بريف ادلب

كما استهدف الطيران الحربي, وفقا للمصادر, تجمعات المجموعات المسلحة شرق سراقب بريف ادلب بالقذائف المتفجرة مما ادى لوقوع اصابات وقتلى في صفوفهم

وازدادت عمليات القصف الجوي والمدفعي على مناطق في ريف ادلب في القترة الاخيرة, مااسفر عن ضحايا, في وقت تحدثت مصادر معارضة ان القصف طال مواقع حيوية كسوق الخضار و المشافي والمدارس , متهمة طيران النظامي والروسي بالمسؤولية عن ذلك.