لقي 9 مدنيين مصرعهم واصيب 15 بجروح, يوم الخميس, جراء سقوط قذائف على حي عش الورور والمزة 86 بدمشق.

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ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان " مجموعات مسلحة منتشرة في الغوطة الشرقية اعتدت بقذيفتين صاروخيتين على حي المزة 86 السكني ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة شخصين آخرين.

وبين المصدر أن "عدداً من القذائف أطلقتها المجموعات المسلحة على حي عش الورور أدت إلى مقتل 8 مدنيين بينهم أطفال وإصابة 13 آخرين بجروح بعضهم في حالة حرجة".

ولفت المصدر إلى وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم نتيجة الاعتداءات بالقذائف على الحيين.

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قتيل وعدة اصابات سقطوا جراء سقوط قذائف هاون توزعت على احياء المزة جبل والمزة 86 والمزة شيخ سعد بدمشق.

وجاء ذلك بالتزامن مع سقوط 17 قذيفة على منطقة ضاحية الاسد بريف دمشق, بحسب مصادر موالية.

ويأتي ذلك عقب يوم على سقوط قذائف في محيط مطار دمشق الدولي وضاحية الاسد بريفها.

وتعرضت دمشق ومحيطها في الفترة الاخيرة لسقوط قذائف هاون وصاروخية بشكل شبه يومي, والتي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى, بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي وفصائل معارضة في جوبر بدمشق و حرستا بالغوطة الشرقية بريفها.