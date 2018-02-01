وجهت السلطات الالمانية يوم الخميس، مجموعة اتهامات لثلاثة سوريين بالانتماء لتنظيم "جبهة النصرة"، وبانتهاك قانون مراقبة الأسلحة العسكرية، وارتكاب جرائم حرب.

ونقل موقع "دويتشه فيله" عن الادعاء العام الاتحادي في مدينة كارلسروه الألمانية، قوله:ان "السوريين الثلاثة بهواجهون اتهامات بانتهاك قانون مراقبة الأسلحة العسكرية، ويواجه اثنان منهم اتهامات بارتكاب جرائم حرب أيضاً."

وكان قد تم القبض على المتهمين الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 42 و51 عاماً في مدينتي لوبيك وهامبورغ في شهر حزيران الماضي، ويقبعون منذ ذلك الحين في الحبس الاحتياطي.

وبحسب تحقيقات الادعاء العام الاتحادي، انضم الثلاثة لجبهة النصرة في مطلع شهر تشرين الثاني عام 2012.

وكان المتهمون الثلاثة قاموا بدوريات حراسة، وهم مسلحون ببنادق في نقطة تفتيش شمالي سوريا، وشارك اثنان منهم في طرد أتباع للنظام السوري ونهب منزل

وأضافت التحقيقات أن واحداً من الرجال الثلاثة شارك أيضا في تهديدات ضد الأكراد.

وأوقفت السلطات الألمانية العشرات من الأفراد بينهم لاجئين سوريين ، في الفترة الأخيرة، بتهم متنوعة أبرزها تهمٍ متعلقة بين الجرائم الجنائية و"الإرهاب".

ووصل إلى ألمانيا خلال عام 2015 أكثر من مليون لاجئ، ثلثهم تقريباً من سوريا، وفق الأرقام الرسمية.

سيريانيوز