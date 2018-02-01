أعلنت الولايات المتحدة الامريكية انها تدعم سوريا من خلال التنفيذ الكامل لعملية دستورية جديدة وإجراء انتخابات رئاسية, تحت اشراف من الامم المتحدة.

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وذكرت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة، نيكي هايلي, في جولة الى متحف ذكرى الهولوكوست في واشنطن, بحسب صفحة السفارة الامريكية بدمشق, على (تويتر), ان واشنطن تواصل دعم سوريا مستقرة وموحدة ومستقلة من خلال التنفيذ الكامل لعملية دستورية جديدة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة ".

وياتي ذلك بعد اتفاق في ختام مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية, والذي انطلقت أعماله الثلاثاء الماضي، على تشكيل "لجنة لصياغة إصلاح دستوري"، من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة, حيث قال المبعوث الاممي الى سورية ان اللجنة ستتالف من ممثلين عن الحكومة والمعارضة.