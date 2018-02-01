أعلن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري, يوم الخميس, ان بلاده لن ترغم اللاجئين السورين على العودة إلى سوريا تحت أي ظرف.

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ونقلت وسائل اعلام عن الحريري قوله, في كلمة له, ان "بلاده تدعم العودة السريعة والآمنة للاجئين السوريين لكنها لن ترغمهم على العودة إلى سوريا".

وأضاف الحريري "لا بد للنزاع في سوريا أن ينتهي قريبا، وأنا مقتنع بأن اللاجئين يرغبون بالعودة إلى وطنهم. اللاجئون لن يبقوا هنا للأبد، وأشكر كل الجهات المانحة ولكن في الحقيقة نريد المزيد من الدعم".

ودعا الحريري المجتمع الدولي لـ"مساعدة لبنان في مهمّته الكبيرة المتمثّلة باستضافة مليون ونصف مليون لاجئ سوري".

ويأتي ذلك بعد اعلان الرئيس اللبناني ميشال عون, يوم الاثنين,. ان هناك مناطق آمنة داخل سوريا يمكن للاجئين في لبنان العودة إليها.

ووصلت أزمة اللاجئين السوريين في لبنان إلى الذروة , وسط انقسامات حيال هذه الملف, حيث يشدد مسؤولون في حزب الله على أن الموضوع يجب بحثه مع النظام السوري وإجراء التفاوض معه بخصوص مسألة عودة النازحين, في رفض الحريري التعامل مع أي جهة بشأن عودتهم , باستثناء الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

لكن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أعلنت أنها لا تعتبر الظروف في سوريا ملائمة لعودة آمنة للاجئين.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في كانون الأول 2017، أن عدد النازحين السوريين في لبنان أصبح أقل من مليون شخص، للمرة الأولى منذ عام 2014.