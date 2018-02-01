أعلنت القوات المسلحة التركية, يوم الخميس, عن ارتفاع حصيلة قتلى "الإرهابيين" الذين سقطوا جراء العمليات العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية في منطقة عفرين بريف حلب, الى 811 شخصا.

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وذكرت القوات المسلحة التركية, بحسب وكالة (الاناضول), انه "تم تدمير خلال العملية الجوية 14 هدفا كانت تستخدم من قبل "بي كا كا/ ب ي د" و"#داعش"

وياتي ذلك بالتزامن مع اعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انه "" تم تحييد 800 إرهابي من تنظيم "ب ي د" في إطار عملية "غصن الزيتون" المستمرة بمنطقة عفرين ".

وكانت رئاسة الأركان التركية اعلنت، في وقت سابق الخميس، ان 790 إرهابياً قتلوا منذ بدء عملية "غصن الزيتون" ، في وقت تواصل فيه المقاتلات والمدفعية التركية استهداف مناطق بمحيط عفرين شمال سوريا.

وتزامن ذلك مع وصول تعزيزات عسكرية تركية الى النقاط الحدودية، في ولاية كليس ضمت ناقلات جند ومدرعات ودبابات.

وبدأت تركيا في 20 كانون الثاني الماضي عملية "غصن الزيتون" التي يقوم بها الجيش التركي لتطهير منطقة عفرين من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية, بهدف منع تشكيل ممر إرهابي أو جيش إرهابي على الحدود التركية, وفقا للتصريحات الرسمية التركية.