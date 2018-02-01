رحبت سوريا, يوم الخميس, بمقررات مؤتمر "الحوار الوطني السوري" الذي انطلق في مدينة سوتشي الروسية, مشيرة الى ان البيان الختامي الذي صدر عن المؤتمر هو "اللبنة الأساسية في المسار السياسي".

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ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية, لم تسمه قوله, ان "المؤتمر أثبت أن العملية السياسية في سوريا لا يمكن أن تبدأ وتستمر إلا بقيادة سورية ودون أي تدخل خارجي".

واشار المصدر الى ان سوريا تؤكد ان "البيان الختامي للمؤتمر هو اللبنة الأساسية في المسار السياسي والقاعدة الصلبة التي سينطلق منها أي حوار أو محادثات".

وياتي ذلك في وقت رفضت "الهيئة العليا للتفاوض", بما اتفق عليه المشاركون في مؤتمر سوتشي بشأن تشكيل لجنة "لصياغة إصلاح دستوري".

واختتم مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية أعماله الثلاثاء الماضي، بالاتفاق على تشكيل "لجنة لصياغة إصلاح دستوري"، من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة, حيث قال المبعوث الاممي الى سورية ان اللجنة ستتالف من ممثلين عن الحكومة والمعارضة.

وانطلقت أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري، رسميا، في سوتشي الروسية، بمشاركة 1511 سوريا، منهم 107 ممثلين عن المعارضة الخارجية, بعد تأخير نتيجة عراقيل وخلافات بين بعض الوفود المشاركة..