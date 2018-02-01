قالت رئاسة الأركان التركية، يوم الخميس، ان 790 إرهابياً قتلوا منذ بدء عملية "غصن الزيتون" ، في وقت تواصل فيه المقاتلات والمدفعية التركية استهداف مناطق بمحيط عفرين شمال سوريا.

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وأضافت رئاسة الأركان في بيان، ان المقاتلات التركية دمرت خلال غاراتها اليوم 18 هدفا عسكريا، بينها مستودع أسلحة وتحصينات لإرهابيي "ب ي د / بي كا كا" و"داعش".

ولفت البيان الى أن "العملية تسير بحسب الخطة المرسومة، ووفق القوانين الدولية ذات الصلة، وفي إطار احترام وحدة الأراضي السورية".

وشدد البيان على أن "العملية تستهدف الإرهابيين فقط، والمخابئ والمواقع العسكرية، والأسلحة والمعدات التابعة لهم"، مؤكدا "إيلاء الاهتمام اللازم للحفاظ على أرواح المدنيين والممتلكات العامة".

ومن جانبها، ذكرت وكالة (الأناضول) التركية يوم الخميس ان المدفعية التركية استهدفت مواقع الأكراد في محيط جبل دارماك بمنطقة عفرين، تزامناً مع وصول تعزيزات عسكرية الى النقاط الحدودية، في ولاية كليس ضمت ناقلات جند ومدرعات ودبابات.

وتابعت الوكالة ان "المدفعية التركية المتمركزة في قضائي خاصة وقرقخان بولاية هطاي الجنوبية، استهدفت مواقع الإرهابيين في ريف منطقة عفرين السورية ".

وبدأت تركيا في 20 كانون الثاني الماضي عملية "غصن الزيتون" التي يقوم بها الجيش التركي لتطهير منطقة عفرين من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية, بهدف منع تشكيل ممر إرهابي أو جيش إرهابي على الحدود التركية, وفقا للتصريحات الرسمية التركية.

سيريانيوز