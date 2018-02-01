أعلنت الشرطة اليابانية، يوم الخميس، عن مقتل 11 شخصاً في حريق نشب بمنشأة لرعاية المسنين شمال البلاد.

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ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن الشرطة قولها، ان الحريق اندلع في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، وادى لمقتل 11 شخصاً، بينما نجا خمسة آخرين".

وأضافت الشرطة أن "سبب الحريق الذي اندلع في مدينة سابورو على جزيرة هوكايدو لا يزال قيد التحقيق".

وذكرت الشرطة أن "ثلاثة من الناجين يخضعون للعلاج في المستشفى لكن حالاتهم ليست خطيرة".

ونشب الحريق في منشأة تديرها مؤسسة في سابورو، تساعد من يحصلون على دعم اجتماعي بتوفير الطعام ومحاولة إيجاد وظائف لهم.

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