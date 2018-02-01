قال علي اكبر ولايتي مستشار مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي الخميس إن "قيادة البلاد لا تعتزم تقليص نفوذها في الشرق الأوسط رغم الضغوط الأمريكية".

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ونقلت وكالة فارس للأنباء عن علي أكبر ولايتي ”نفوذ إيران في المنطقة حتمي ولكي تظل لاعبا رئيسيا في المنطقة سيستمر هذا النفوذ... إيران لا تعتزم التخلي عن الدول المضطهدة بالمنطقة“.

وتتهم دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة ايران بلعب دور اقليمي اسهم في تاجيج العديد من الصراعات في العراق وسورية ولبنان واليمن, فيما تقول القيادة الايرانية انه لولا تدخلها في العراق وسوريا لكانت سيطرت داعش على بغداد ودمشق.

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