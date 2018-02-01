دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الخميس، إلى ضرورة إحياء عملية جنيف للتسوية السورية، وذلك بعد يومين من عقد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في سوتشي الروسية.

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وقال جاويش أوغلو للصحفيين في أنقرة، إنه "لا بد من إحياء مفاوضات السلام بين السوريين في جنيف"، مضيفا أن "هذا يتطلب شروع الحكومة السورية في التفاوض".

وكانت جولة من المفاوضات السورية برعاية أممية انعقدت في فيينا يومي 25 و26 كانون الثاني الماضي، بدلاً عن جنيف التي استضافت ثماني جولات من مفاوضات السلام السورية، انتهت آخرها في 14 كانون الأول الماضي.

واستضافت سوتشي يومي 29 و30 كانون الثاني الماضي، المؤتمر السوري للحوار، بمشاركة 1511 سوريا، منهم 107 ممثلين عن المعارضة الخارجية, بعد تأخير نتيجة عراقيل وخلافات بين بعض الوفود المشاركة.

وفي سياق آخر، اعتبر جاويش أوغلو إن "تصريحات فرنسا عن العملية التركية في منطقة عفرين في شمال سوريا إهانات".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر تركيا يوم الأربعاء من أن عملياتها ضد المسلحين الأكراد في شمال سوريا يجب ألا تصبح ذريعة لغزو سوريا وحث أنقرة أن تنسق خطواتها مع حلفائها.

وبدأت تركيا في 20 كانون الثاني الماضي عملية "غصن الزيتون" التي يقوم بها الجيش التركي لتطهير منطقة عفرين من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية, بهدف منع تشكيل ممر إرهابي أو جيش إرهابي على الحدود التركية, وفقا للتصريحات الرسمية التركية.

سيريانيوز