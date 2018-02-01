أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما ، يوم الخميس، عيّن بموجبه غينادي غاتيلوف في منصب المندوب الدائم لروسيا في مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

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ونشرت البوابة الرسمية للمعلومات القانونية للكرملين في الإنترنت، انه تم كذلك تعيين غينادي غاتيلوف كذلك في منصب ممثل روسيا الاتحادية الدائم في مؤتمر نزع السلاح في جنيف.

وشغل غاتيلوف منصب نائب وزير الخارجية الروسي خلال الفترة السابقة.

وكان فاسلي نابينزيا يشغل منصب مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، عقب وفاة سلفه فيتالي تشوركين بشكل فجائي في مقر عمله بنيويورك في شباط الـ2017.

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