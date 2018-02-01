أعلنت الإدارة الأميركية الأربعاء عن "إنها ستسمح لحوالي 7 الاف سوري بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة 18 شهراً آخر على الأقل بموجب وضع الحماية المؤقتة في ظل تواصل الحرب في سوريا".

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وأوضحت الادارة الأميركية, في بيان لها، أنه "بعد دراسة متأنية للأوضاع على الأرض، قررت أن من الضروري تمديد وضع الحماية المؤقتة بالنسبة لسوريا"، مشيرةً إلى أنه "من الواضح أن الأوضاع التي استند إليها تصنيف سوريا لا تزال قائمة، وبالتالي فإن القانون يكفل التمديد".

وأفادت وكالة رويترز, في تقرير لها بأن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ستصدر في 30 كانون الثاني الجاري قرارا بشأن تمديد الحماية المؤقت لنحو ستة ألاف مهاجر سوري أو عدمه.

وانطلق برنامج حماية المهاجرين السوريين في عام 2012.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعربت عن تشاؤمها العميق إزاء برنامج الحماية المؤقت الذي أطلقه الكونغرس في 1990 لمساعدة المهاجرين الذين تعاني دولهم من حروب أو كوارث طبيعية.

وأسقطت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، منذ تولي ترامب الرئاسة الأمريكية قبل عام، الحماية المؤقتة عن المهاجرين من السلفادور وهايتي ونيكاراغوا والسودان، مع تمديد الحماية للمهاجرين من جنوب السودان وتأجيل القرار بشأن الهندوراسيين.

وتهاجم بعض الجماعات البرنامج لكنها تتراجع في حالة سوريا, حيث قال روي بيك رئيس مؤسسة (نمبرز يو.إس.إيه) التي تفضل فرض قيود على الهجرة إن مؤسسته لم تتخذ موقفا رسميا بشأن إلغاء الحماية المؤقتة للسوريين. وتؤيد المؤسسة إنهاء الحماية للمهاجرين من السلفادور وهايتي ونيكاراجوا وهندوراس.

وسبق أن أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في الشهر الجاري أن المدنيين السوريين يتعرضون لخطر كبير في بلادهم، مشيرا إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال مستمرة فيها.

سيريانيوز