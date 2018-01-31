صعد موناكو إلى نهائي بطولة كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 - صفر على ضيفه مونبيلييه الأربعاء في الدور قبل النهائي.

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تقمص النجم الكولومبي رادميل فالكاو دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدفي موناكو في الدقيقتين 16 و29.



وضرب موناكو بذلك موعدا في المباراة النهائية مع غريمه باريس سان جيرمان، الذي تغلب 3 - 2 على مضيفه رين في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى الثلاثاء.