حقق مانشستر سيتي فوزًا سهلاً على ضيفه وست بروميتش ألبيون بثلاثية نظيفة على ملعب "الاتحاد"، فيما سقط جاره اليونايتد 0-2 أمام مضيفه توتنهام على ملعب "ويمبلي" الشهير الأربعاء في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وعلى ملعب "الاتحاد" سجل أهداف السيتي كل من فرناندينيو (20)، وكيفن دي بروين (68)، وسيرجيو أجويرو (89).

وارتفع رصيد السيتي إلى 68 نقطة في صدارة سلم ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد وست بروميتش عند 20 نقطة، متذيلاً الجدول.

وفي اللقاء الثاني، عاد مانشستر يونايتد إلى دياره يجر أذيال الخيبة بعد خسارته أمام مضيفه توتنهام (0-2) على ملعب "ويمبلي".



وأحرز هدفي توتنهام كل من كريستيان إريكسن (1) ومدافع مانشستر يونايتد فيل جونز (28) بالخطأ في مرمى فريقه.



وتجمّد رصيد مانشستر يونايتد في المركز الثاني عند 53 نقطة، واتسع الفارق بينه وبين المتصدر مانشستر سيتي إلى 15 نقطة، أما توتنهام فرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين وراء تشيلسي وليفربول.