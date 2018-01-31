التعادل السلبي يحسم لقاء ميلان أمام لاتسيو ويؤجل حسم التأهل لنهائي الكأس اخبار الرياضة شارك

حسم التعادل السلبي لقاء ميلان وضيفه لاتسيو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا ليتم تأجيل حسم الفريق الصاعد إلى نهائي المسابقة حتى مباراة العودة في روما.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وشهدت العشرين دقيقة الأولى من المباراة سيطرة نسبيلة للاتسيو على الكرة، وفرصة أولى لاحت عن طريق البرازيلي لويس فيليبي الذي تقدم لمنطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها الحارس دوناروما.



كما وصل تشيرو إيموبيلي بكرة من يسار منطقة الجزاء لفرصة هدف مؤكد بعد أن تخطى رومانيولي بمراوغة ذكية ولكن تسديدته لم تكن دقيقة وبعيدة عن المرمى.



وتقدم ميلان للأمام بقوة في الدقائق الأخيرة للبحث عن هدف ولكن لاتسيو كان منظمًا بشكل جيد ولم يقع في الأخطاء لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي. سيريانيوز 2018-01-31 20:04:14 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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