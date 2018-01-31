بورنموث يفاجأ تشلسي حامل اللقب ويسقطه بثلاثية بعقر داره بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

حقق بورنموث مفاجأة مدوية بالفوز 3-0 على مضيفه تشيلسي حامل اللقب الاربعاء على ملعب سامفورد بريدج، ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا سجل أهداف الفريق الضيف كلاً من كاليوم ويلسون في الدقيقة 51، وجونيور ستانيسلاس في الدقيقة 64، ثم ناثان آكي في الدقيقة 67.



وتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 50 في المركز الثالث، فيما يرتفع رصيد بورنموث للنقطة 28 ليصعد للمركز الثامن مؤقتا.



أستطاع الضيوف افتتاح النتيجة في الدقيقة 51 بعدما أخطأ باكابوكو في الاحتفاظ بالكرة ليقوم إيب بهجمة مرتدة وصلت لويسلون الذي انفرد بالحارس كورتوا ووضعها أرضية داخل الشباك.



واصل لاعبي تشيلسي مسلسل التمريرات الخاطئة نتيجة التسرع للعودة بالنتيجة، حتى استغل ستانيسلاس كرة داخل منطقة الجزاء ليعلن عن الهدف الثاني في الدقيقة 64.



ولم يتنظر بورنموث سوى 3 دقائق ليصعق ناثان آكي لاعب البلوز السابق بالهدف الثالث بعد متابعة لبينية ستانيسلاس. سيريانيوز 2018-01-31 19:46:12 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق