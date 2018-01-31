أفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة الاربعاء ان الجيش النظامي وسع نطاق سيطرته العسكرية في محيط مطار أبو الضهور, وانه يسعى للسيطرة على مدينة سراقب الاستراتيجية بريف ادلب.

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وقالت مصادر معارضة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان الجيش النظامي وسع نطاق سيطرته في محيط مطار ابو الضهور وحقق تقدما نحو قرى حلبان وبرسة والذهبية وحليب, ويحاول التقدم حاليا على قرية براغيثي, مشيرة الى ان الجيش النظامي بات على بعد 20 كم من سراقب.

من جهتها, نقلت سانا عن قادة ميدانين قولهم ان وحدات الجيش وسعت سيطرتها على محيط مطار ابو الضهور

تمثل في تأمين الخاصرة الشمالية للمطار بالسيطرة على مركز ناحية الضهور التي تعد أحد اكبر معاقل تنظيم جبهة النصرة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وبين القادة الميدانيون أنه بعد السيطرة على بلدة ابو الضهور وقريتي الخفية والجفر قامت وحدات الجيش بتفكيك شبكات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في المراكز الحكومية والشوارع العامة, مشيرين إلى اهمية هذه السيطرة كونها ستؤمن شريط حماية لمطار أبو الضهور بعمق يزيد على 5 كم وستشكل بوابة لتنفيذ عمليات استباقية هجومية نحو أكبر معاقل إرهابيي “جبهة النصرة” في بلدة سراقب وفي ريف إدلب الشرقي

وتابعت سانا ان الجيش سيطر على 6 قرى جديدة بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد تكبيد إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المنضوية تحت زعامته خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وتابعت سانا بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة نفذت إغارات ليلية ناجحة وخاضت اشتباكات عنيفة مع تنظيم جبهة النصرة ومجموعات تقاتل تحت زعامة التنظيم التكفيري أسفرت عن استعادة السيطرة على قرى الصالحية والسكرية وطويل الحليب والذهبية والبراغيثي وجديدة وكتيبة الدفاع الجوي المهجورة.

واستعادت وحدات الجيش الاثنين السيطرة على قريتي جفر والخفية ومرتفع ضهرة الخفية بعد معارك عنيفة مع الإرهابيين سقط خلالها العشرات بين قتيل ومصاب بينما فر الباقون تاركين أسلحتهم وذخيرتهم.