بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، مواضيع تتعلق بعملية غصن الزيتون ومؤتمر "سوتشي".

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وذكرت وكالة (الاناضول) التركية انه تم خلال الاتصال تبادل لوجهات النظر بشأن الوضع في سوريا، ومؤتمر الحوار الوطني السوري في "سوتشي" الروسية، وعملية "غصن الزيتون" وقضايا أخرى تتعلق بالملف العراقي.

وكان البيان الختامي لمؤتمر سوتشي يوم الثلاثاء تضمن عدة بنود اهمها حق الشعب السوري في تحديد مستقبل بلاده بشكل مستقل وبطريقة ديمقراطية عبر الانتخابات وامتلاكه الحق في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي, وأن يقوم بواجبه وفقا للدستور بما في ذلك حماية الحدود الوطنية والشعب من التهديدات الخارجية ومكافحة الإرهاب.

وبدأت تركيا في 20 كانون الثاني الجاري عملية "غصن الزيتون" التي يقوم بها الجيش التركي لتطهير منطقة عفرين من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية, بهدف منع تشكيل ممر إرهابي أو جيش إرهابي على الحدود التركية, وفقا للتصريحات الرسمية التركية.

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية المشتركة .