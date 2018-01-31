اتحاد الكرة السوري يكشف عن اتفاق مبدئي مع الالماني بيرند ستانج لتدريب المنتخب الأول اخبار الرياضة شارك

كشف الاتحاد السوري لكرة القدم عن اتفاق مبدئي مع المدرب الالماني بيرند ستانج مدرب العراق وسنغافورة السابق ليقود منتخب نسور قاسيون في بطولة آسيا القادمة والتي ستقام عام 2019 في دولة الإمارات العربية المتحدة .

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وأوضح رئيس اتحاد اللعبة صلاح رمضان أن “الاتحاد اتفق مبدئياً مع المدرب الالماني لتدريب منتخب الرجال حتى نهاية بطولة آسيا التي ستقام في الامارات العربية المتحدة العام القادم إضافة إلى الإشراف على المنتخب الاولمبي، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة بنود العقد وستترجم الى اللغة المعتمدة لإصداره بشكل رسمي لاحقاً.



وأضاف رمضان إن “المدرب الجديد قام بجولة على الملاعب واطلع على الواقع التدريبي وهو على معرفة تامة بكل التفاصيل المتعلقة بالمستوى الفني للاعبين”.



الاتحاد السوري لكرة القدم وبعد بحث طويل عن مدرب يتناسب مع المستوى الكبير الذي قدمه منتخب سورية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم حيث وصل إلى اللقاء الفاصل قبل أن يخسر بصعوبة بالغة أمام استراليا التي تأهلت إلى المونديال الروسي لاحقاً.



وفاضل الاتحاد بين ستانج والمدرب البرازيلي الحائز على الذهبية الأولمبية مع منتخب البرازيل روجيرو ميكالي وقد تم اعتماد ستانج كخيار أول لكونه يمتلك خبرة كبيرة في تدريب عدد من الأندية الألمانية والأوروبية، إضافة إلى تجربته الواسعة في القارة الآسيوية من خلال تدريب منتخبات عمان والعراق وسنغافورة و منتخب ألمانيا الشرقية ومنتخب بيلاروسيا الأول.



والمدرب ستانج من مواليد 1948 ولعب لعدة أندية في ألمانيا الشرقية أبرزها لايبزيغ ثم اتجه بعدها إلى عالم التدريب فدرب منتخب بلاده الأولمبي بين عامي 1982 و1984 ومن ثم منتخب ألمانيا الشرقية الأول لأربعة أعوام قبل أن يتجه لتدريب نادي هرتا برلين ونادي لايبزيغ الألمانيين و بعدها إلى أوكرانيا حيث اشرف على تدريب فريقي دينبروبيتروفيسك وسيسكا كييف لتقوده مسيرته بعد ذلك إلى استراليا حيث أشرف على تدريب فريق بيرث غلوري لثلاثة مواسم ثم انتقل لتدريب منتخب عمان عام 2001 ومنتخب العراق ليشرف بعدها على تدريب أبولون ليماسول القبرصي ومن ثم على تدريب منتخب بيلاروس الأول لأربعة أعوام واخيراً كان مدرباً لمنتخب سنغافورة ما بين عامي 2013 و2016.



أبرز إنجازاته الفوز بلقب بطولة الدوري المحلي في كل من ألمانيا، استراليا وقبرص، ونال جائزة الفيفا الرئاسية عام 2003 وجائزة أفضل مدرب في السنة في استراليا عام 2001 وفي قبرص عام 2006..



وحقق نتائج مميزة مع منتخب بيلاروس ورفع تصنيفه الدولي في الفيفا من 90 عام 2008 إلى 37 عام 2011 محققاً بعض النتائج الكبيرة كالفوز على هولندا 2-1 عام 2007 والتعادل مع ألمانيا 2-2 عام 2008 ومع الأرجنتين سلبا عام 2009 والفوز على فرنسا في ملعب فرنسا الدولي بسان دوني 1-صفر ثم التعادل مع فرنسا مجدداً عام 2011 بهدف لمثله. سيريانيوز 2018-01-31 19:27:49 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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