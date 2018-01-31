شهدت عدة مناطق مؤخراً حالات انقطاع مفاجئ في الكهرباء وبساعات متفاوتة , حيث عزا مديرون لعدد من شركات التوزيع في المحافظات أن السبب الرئيس هو "انخفاض كميات التوليد وزيادة الحمولات".

ونقلت صحيفة (الوطن) المحلية, في عددها الصادر يوم الأربعاء, عن مدير الشركة العامة لكهرباء دمشق باسل عمر ,قوله ان "حالات الانقطاع المفاجئ ترجع إلى ارتفاع الحمولات على الشبكة خلال الأيام الماضية إلى ما يزيد على 75 بالمئة تقريباً".

وأضاف أن "حالات القطع المفاجئ حصلت في بعض المناطق نتيجة انخفاض كميات التوليد وزيادة الحمولات".

بدوره, أكدّ مدير الشركة العامة لكهرباء حمص مصلح الحسن "استقرار التيار الكهربائي خلال اليومين السابقين، على حين كانت هناك زيادة في ساعات التقنين خلال الأسبوع الماضي، نتيجة زيادة الحمولات".

ومن جانبه, اعتبر مدير الشركة العامة لكهرباء طرطوس مالك معيطة ان "الحمايات الترددية مكوناً رئيساً من الشبكة الكهربائية", مبرراً "زيادة ساعات التقنين حالياً بزيادة الحمولات".

وأشار إلى أنه "خلال شهر سيكون هناك تحسن كبير في وضع التيار الكهربائي ما سيزيد من ساعات التغذية عما هي عليه الآن", موضحاً أن "المحافظة تغذى بـ4 ساعات مقابل ساعتي قطع".

من ناحيته أكدّ مدير الشركة العامة لكهرباء اللاذقية نزيه معروف "انقطاع التيار الكهربائي عند الترددات 48,7 في المحافظة ما أدى إلى دخول برنامج تقنين جديد ساعتي قطع مقابل 4 تغذية".

كما لفت معروف إلى أن "المحافظة شهدت انخفاضاً في الكميات الواصلة إليها نتيجة العطل الأخير الحاصل في خط التوتر العالي 230 كيلو فولطاً المغذي لها الذي تم التأخر في إصلاحه قليلاً".

وتعرضت مؤخرا محطات توليد الكهرباء لاعطال فنية او للاستهداف, الامر الذي ادى الى انقطاعاً في التيار الكهربائي من جميع المحافظات السورية ,قبل أن يبدأ بالعودة تدريجياً.

وكان قطاع الكهرباء في سوريا مر بظروف وتحديات نتيجة الحرب, بالإضافة لنقص مادتي الفيول والغاز المساعد على توليد الطاقة الكهربائية.