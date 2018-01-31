سقوط ضحايا في تواصل حملة القصف على مناطق بالغوطة الشرقية الاخبار المحلية شارك

تواصلت العمليات العسكرية والقصف, يوم الأربعاء, في الغوطة الشرقية بريف دمشق, مما ادى الى سقوط ضحايا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان ضحايا سقطوا جراء قصف جوي على بلدات عربين وحوش الصالحية والأشعري وحزرما في منطقة المرج في الغوطة الشرقية. من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة ان :الطيران الحربي استهدف بسلسلة غارات جوية مواقع ونقاط المجموعات المسلحة في بلدة النشابية بالغوطة الشرقية . واضافت المصادر ان الجيش النظامي نفذ رمايات مدفعية متقطعة على مواقع المجموعات المسلحة في محور حرستا بريف دمشق واشارت المصادر الى مواصلة النظامي بتكثيف ضرباته على مواقع المسلحين في حوش الاشعري بالغوطة الشرقية . وازدادت في الاونة الاخيرة حدة عمليات قصف الجيش النظامي على مناطق في الغوطة الشرقية بريف دمشق, والتي تعاني من الحصار منذ سنوات, وسط ظروف انسانية وصحية سيئة تعانيها المنطقة. وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ 4 سنوات, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع . وتوصلت الدول الضامنة خلال اجتماع استانا في منتصف أيلول الماضي, لاتفاق حول إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا وهي الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة, لمدة 6 أشهر قابل للتمديد . سيريانيوز

2018-01-31 12:54:04 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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