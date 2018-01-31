أصيب, يوم الأربعاء, عدد من الأشخاص جراء سقوط صواريخ متفجرة على قرية أصيلة في ريف محافظة حماه .

وأفادت مصادر موالية على مواقع التواصل الاجتماعي, أن ستة صواريخ متفجرة سقطت على أراضي زراعية في قرية أصيلة بريف حماه ما أدى إلى إصابة عدد من العمال فيها بشظايا.

وكان مدنيين اثنين أصيبا ووقعت أضرار مادية بالممتلكات والمنازل , في كانون الأول الماضي, جراء سقوط 6 قذائف صاروخية على مدينة محردة في ريف حماه الشمالي.

وتعرضت عدة مناطق بمدينة حماه في الآونة الأخيرة لسقوط قذائف أسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية.

سيريانيوز