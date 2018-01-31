تمكنت "منظمة الهلال الأحمر العربي السوري" , يوم الأربعاء, من إيصال قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى الأهالي العائدين إلى منازلهم في ريف الرقة الجنوبي.

وأفادت المنظمة في بيان لها نشرته وكالة (سانا) الرسمية, بأن "كوادرها أوصلوا قافلة مساعدات من خمسين شاحنة محملة بمواد إغاثية غذائية وغير غذائية لنحو 30000 شخص".

وتضمنت المساعدات " سللا غذائية وصحية ومطبخ وسلل أطفال حديثي الولادة وفرشات وبطانيات وشوادر وشواحن".

وتمكنت منظمة "الهلال الأحمر العربي السوري", في كانون الأول الماضي, من إيصال قافلة مساعدات إنسانية إلى الأهالي في عدد من القرى والبلدات بريف الرقة الجنوبي.

وهذه القافلة هي الثالثة إلى ريف الرقة, حيث أوصل الهلال الأحمر في ال29 من تشرين الأول الماضي قافلة تضمنت مساعدات أدخلت إلى مناطق دبسي عفنان ودبس فرج وعدد من القرى بالريف الغربي .

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