سقطت قذائف, يوم الأربعاء, في محيط مطار دمشق الدولي وضاحية الاسد بريفها, دون توارد انباء عن سقوط ضحايا.

وأشارت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان مسلحين اطلقوا من من الغوطة الشرقية قذائف هاون على محيط مطار دمشق الدولي.

ولفتت المصادر الى ان الاضرار اقتصرت على الماديات.

وياتي ذلك بعد يومين على اصابة عدد من المدنيين نتيجة سقوط قذيفتين على حي عش الورور بمدينة دمشق.

وتعرضت دمشق في الفترة الاخيرة لسقوط قذائف هاون وصاروخية بشكل شبه يومي, والتي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى, بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي وفصائل معارضة في جوبر بدمشق و حرستا بالغوطة الشرقية بريفها.

كما تحدثت المصادر عن سقوط قذائف في محيط ضاحية الاسد بريف دمشق.

وكان عدد من الجرحى سقطوا يوم الاثنين جراء سقوط قذائف على ضاحية الاسد.

وتشهد ضاحية الأسد ومحيطها منذ قرابة شهر سقوط مئات القذائف المتفجرة ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من المدنيين و خسائر مادية كبيرة بالممتلكات العامة و الخاصة والسيارات والمحلات ومنازل المواطنين وإغلاق المدارس مؤخرا بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة .