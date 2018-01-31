سقطت قذائف, يوم الأربعاء, في محيط مطار دمشق الدولي, دون توارد انباء عن سقوط ضحايا.

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وأشارت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان مسلحين اطلقوا من من الغوطة الشرقية قذائف هاون على محيط مطار دمشق الدولي.

ولفتت المصادر الى ان الاضرار اقتصرت على الماديات.

وياتي ذلك بعد يومين على اصابة عدد من المدنيين نتيجة سقوط قذيفتين على حي عش الورور بمدينة دمشق.

وتعرضت دمشق في الفترة الاخيرة لسقوط قذائف هاون وصاروخية بشكل شبه يومي, والتي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى, بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي وفصائل معارضة في جوبر بدمشق و حرستا بالغوطة الشرقية بريفها.