وصلت، يوم الثلاثاء، تعزيزات عسكرية جديدة إلى ولاية كليس جنوبي تركيا الحدودية مع سوريا، وذلك مع تواصل عملية “غصن الزيتون" في منطقة عفرين بريف حلب, والتي تشنها القوات التركية منذ 20 الشهر الجاري.

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وذكرت قناة (تي ار تي) التركية ان قافلة التعزيزات تضم، 15 مركبة، بينها عربات نقل جنود مدرعة.

وكانت السلطات التركية ارسلت, يوم الاثنين, تعزيزات عسكرية الى منطقة اعزاز بريف حلب على الحدود مع تركيا, وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون".

وتأتي التعزيزات ضمن عملية "غصن الزيتون" التي يقوم بها الجيش التركي لتطهير منطقة عفرين شمال غربي سوريا من مسلحي تنظيمي "داعش" و"ب ي د/ بي كا كا", بهدف منع تشكيل ممر إرهابي أو جيش إرهابي على الحدود التركية, وفقا للتصريحات الرسمية التركية.

ومن المرجح ان تمتد عملية "غصن الزيتون" لتشمل منبج وشرق نهر الفرات بالاضافة لادلب , بحسب التصريحات التركية, في حين هددت قوات "قسد" برد مناسب في حال توسيع انقرة هجماتها شمال سوريا.

يشار الى ان الجيش التركي بدأ مؤخرا إقامة نقاط مراقبة وعمليات استطلاعية في إدلب، في اطار اتفاقات استانا، كما أرسل مزيد من التعزيزات العسكرية الى الحدود مع ادلب, في حين عارضت الحكومة السورية التوغل التركي, وطالبت بخروجهم "دون شروط", واعتبرت وجودهم "احتلال وغير شرعي".